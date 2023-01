Australien Berichte: Vier Tote nach Hubschrauber-Kollision

Gold Coast - An der australischen Gold Coast sind zwei Hubschrauber in der Luft kollidiert. Medienberichten zufolge sollen mindestens vier Menschen bei dem Unglück gestorben und sechs weitere verletzt ins Krankenhaus gebracht worden sein. Insgesamt seien 13 Menschen an Bord der Helikopter gewesen, als die Rotoren miteinander in Kontakt gekommen seien, twitterte der "Queensland Ambulance Service". Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Sea World Marine Parks an der Main Beach. Ob die Hubschrauber zu dem Themenpark gehören, war zunächst unklar.