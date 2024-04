Der Richter kritisierte auch den beklagten Sender Network Ten. Der berichtete Umstand der Vergewaltigung sei zwar richtig, andere in dem Zusammenhang geäußerte Behauptungen von Higgins seien aber ungeprüft als Fakt hingestellt worden. Network Ten feierte dennoch das Urteil am Montag in einer Stellungnahme als "Triumph für die Wahrheit" und "Rehabilitation für die couragierte Brittany Higgins".