Australien Mutmaßlicher Drogenboss in Sydney erschossen

Sydney - Nahe des bei Touristen und Surfern aus aller Welt beliebten Strandes Bondi Beach in Sydney ist ein Mann erschossen worden. Bei dem Opfer soll es sich laut Medienberichten um eine berühmte Persönlichkeit aus der organisierten Kriminalität in der Region handeln. Die Nachrichtenagentur AAP sprach von einem "Drogenboss der Unterwelt". Der 48-Jährige sei am Dienstagmorgen in einer Tiefgarage nahe des Westfield Shopping Centre in seinem Auto erschossen worden.