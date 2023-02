Australien WorldPride mit Sydney erstmals in südlicher Hemisphäre

Den Abschluss bildet am 5. März der "Pride-Marsch" über die weltbekannte Harbour Bridge, in unmittelbarer Nähe des ikonischen Opernhauses. "50.000 Menschen in ihren leuchtendsten Farben werden in einem starken internationalen Statement über das ikonische Wahrzeichen marschieren", so die Veranstalter. Die Botschaft sei: "Wir sind hier, wir sind vereint - und wir sind unermüdlich in unserer Forderung nach Gleichberechtigung für alle LGBTQIA+-Menschen nicht nur in Australien, sondern auf der ganzen Welt."