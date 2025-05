Auswertung über drei Jahre Oft nachts und am Wochenende: Unfälle mit E-Scootern

"Jüngere Männer sind deutlich häufiger betroffen, wenn man die Daten mit Informationen zu Unfällen mit Fahrrädern, Autos oder zu Fuß vergleicht", wird Zyskowski in einer Mitteilung der TUM zitiert.

Forscher raten zu konkreten Schutzmaßnahmen

Das Forschungsteam spricht sich für gezielte Schutzmaßnahmen aus: "Die Zahl der schweren Verletzungen nach E-Scooter-Unfällen müsste nicht so hoch sein", sagte Ko-Autor Frederik Hartz, ebenfalls von der TUM. So habe etwa in Australien die Einführung einer Helmpflicht für E-Roller die Zahl der Verletzungen reduziert.

In Oslo, so hieß es weiter, sei ein nächtliches Fahrverbot für E-Roller eingeführt worden, von 23 bis 5 Uhr. In Helsinki wiederum sei die zugelassene Höchstgeschwindigkeit für E-Scooter in den Nächten am Wochenende von 25 auf 15 Kilometer pro Stunde reduziert worden. "Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bleibt noch abzuwarten", schreibt die Gruppe.