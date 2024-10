Auszeichnung Die Toten Hosen mit NRW-Staatspreis geehrt

Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro wolle die Band daher an Leute weitergeben, "die um jeden Penny kämpfen", darunter an ein Frauenhaus und ein Kinderzentrum in Düsseldorf. "Es ist wild. Wir sind wirklich gerührt, dass man an uns gedacht hat, es ist wie beim Fußball. Auch ein dreckiger Sieg bringt drei Punkte. Wir fragen nicht, wie es zustande gekommen ist", sagte Campino.