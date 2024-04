Auszeichnung: Hollywood-Stern für Starpianist Lang Lang

Ein Traum sei damit wahr geworden, sagte Lang Lang in seiner Dankesrede. Nun sei er neben Klassik-Stars wie Vladimir Horowitz und Arthur Rubinstein verewigt. Er erinnerte an seine Anfänge am Klavier in China mit zwei Jahren und an seinen Umzug in die USA als 14-jähriger Schüler.

Musik würde die Welt verbessern, sagte Lang Lang. Er wolle diese Gabe mit allen teilen und vor allem junge Menschen dazu inspirieren, ein Instrument zu spielen. Lang Lang sei unkonventionell, gehe Risiken ein und sei einfach ein Phänomen, zollte ihm Dickon Stainer vom Musik-Konzern Universal Music Group Tribut. Der "Leonardo Da Vinci des Klaviers" habe als Pianist die Welt erobert.