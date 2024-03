Auszeichnung Kein einziger Grimme-Preis an Privatsender

Das Grimme-Institut in Marl kürte allerdings den Streaming-Anbieter Disney+ mit "Sam – Ein Sachse" zu einem der Gewinner im Wettbewerb Fiktion. Die Historien-Serie handelt von einem afrodeutschen Polizisten im Sachsen der Wendezeit. In dieser Kategorie wurde auch die WDR-Produktion "Nichts, was uns passiert" ausgezeichnet, die sich um einen Vergewaltigungsvorwurf im Universitätsmilieu dreht.

Im Wettbewerb Unterhaltung gewann Sarah Bosettis Show "Bosetti Late Night" (ZDF/3sat). Anna Dushime wurde als Host für ihre Gesprächsführung in der Talkshow "Der letzte Drink mit Anna Dushime" (RBB) geehrt: Sie sprach in der ausgezeichneten Pilotfolge mit Roberto Blanco in einer Berliner Hotelbar.