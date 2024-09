Auszeichnung: Publikums-Abstimmung zur Goldenen Henne 2024 beginnt

Leipzig - Der Publikumspreis Goldene Henne kommt in die entscheidende Phase. Von diesem Donnerstag an ist das Voting freigeschaltet. Dann bleibt bis zum 25. September Zeit, in den Kategorien Entertainment, Film & Fernsehen, Musik und Sport Sieger oder Siegerinnen zu küren, wie Hubert Burda Media mitteilte. Der Publikumspreis wird am 15. November in Leipzig verliehen. Die Sendung moderieren Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger.