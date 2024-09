Auszeichnung Schauspielpreis für Franziska Hartmann in "Monster im Kopf"

Bjarne Mädel und Katrin Wichmann wurden für ihren Auftritt in dem ARD-Krimi "Sörensen fängt Feuer" in der Kategorie "Duo" geehrt. Lore Stefanek darf sich über einen Preis in der Kategorie "Dramatische Nebenrolle" für ihren Einsatz in "Schlamassel" freuen. Kübra Sekin erhielt den Preis in der Kategorie "Starker Auftritt" in "Die Chefin – Millionen Gründe".

Einige Preisträger waren vorab schon bekannt. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an den Ex-"Tatort"-Star Charles Brauer (89). Er spielte in Filmen wie "Ein Zug nach Manhattan", "Zahn um Zahn" oder "Liebe ist die beste Medizin". Eine seiner bekanntesten Rollen war die des "Tatort"-Kommissars Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug. Zudem gelangen ihm Erfolge als Vorleser sämtlicher deutscher Hörbuch-Vertonungen der Thriller von John Grisham.