Berlin - Der weltberühmte Pianist Lang Lang wird in diesem Jahr mit einem Opus Klassik geehrt. Der 42-Jährige überzeugte neben der Violinistin Isabelle Faust und dem Cellisten Gautier Capuçon in der Kategorie Instrumentalist/-in des Jahres, wie der Verein zur Förderung der Klassischen Musik mitteilte. Lang Lang wird für das Anfang März erschienene Album "Saint-Saëns" ausgezeichnet. Verliehen werden soll der Opus Klassik am 13. Oktober bei der Hauptpreisverleihung im Konzerthaus Berlin.