Los Angeles - Der legendäre US-Rapper und Musikproduzent Dr. Dre ("The Next Episode", "Forgot About Dre") ist mit einem Stern in Hollywood verewigt worden. Der neunfache Grammy-Preisträger enthüllte die Plakette auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen der Filmmetropole. Mit dabei hatte er prominente Unterstützung einiger seiner Wegbegleiter: Rapper wie Eminem, 50 Cent und Snoop Dogg waren unter den vielen Gästen.