Auszeichnungen 14 Nominierungen für "Im Westen nichts Neues" bei Baftas

Die an der irischen Küste spielende Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" und das Science-Fiction-Epos "Everything Everywhere All at Once" erhielten jeweils zehn Nominierungen in verschiedenen Kategorien, dicht gefolgt von dem biografischen Drama "Elvis" mit neun. Das Musikdrama "Tár" kommt auf fünf Nominierung - eine davon für Cate Blanchett als weibliche Hauptrolle.

Bafta-Chef Krishnendu Majumdar lobte im "Guardian", dass die Preise sowohl "ein Scheinwerferlicht auf den britischen Film werfen, als auch wirklich Filme weltweit zu feiern". Die diesjährige Nominiertenliste für den Preis des besten Films vereine "eine große Bandbreite, Tiefe und ein breites Spektrum verschiedener Stile".