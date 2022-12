Auszeichnungen 1Live Krone: Zwei Kronen für Newcomerin Nina Chuba

Für Fox, der sich unter anderem gegen Lena ("Looking for Love") sowie Leony ("Remendy") und Tim Kamrad ("I believe") durchsetzte, war es bereits die dritte Glaskugel seiner Karriere. Fox war jedoch nicht in Bochum dabei, sondern bedankte sich per Video-Botschaft aus Berlin bei seinen Fans.

Von Tik Tok in die Charts

Alle Gewinner waren in den vergangenen Wochen per Online-Voting von den Hörerinnen und Hörern ermittelt worden. Gefeierter Top-Star bei der Gala in neuem Show-Design mit Feuerwerk und Lasershow war Nina Chuba (24), die gleich zwei Preise abräumte. Durch die knapp zweistündige Show in der festlich geschmückten Jahrhunderthalle führte erstmals die junge 1Live-Moderatorin Mona Ameziane. Seit November ist sie auch als Frontfrau bei der "Aktuelle Stunde" im WDR-Fernsehen zu sehen.