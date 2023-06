Auszeichnungen Angela Bassett und Mel Brooks erhalten Ehren-Oscars

Für die Ehren-Oscars gibt es keinen Wettbewerb, sondern die Akademie sucht Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

Bassett war in ihrer langen Karriere schon zweimal für einen Oscar nominiert, aber immer leer ausgegangen. Ihre Leinwandrolle als Tina Turner in der Filmbiografie "Tina - What's Love Got To Do With It?" brachte ihr 1994 eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein. In diesem Jahr war die Schauspielerin für "Black Panther: Wakanda Forever" im Rennen um den Nebenrollen-Oscar.