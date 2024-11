Auszeichnungen Europäischer Filmpreis: Deutsche Oscar-Hoffnung im Rennen

Eidinger und Rogowski als beste Schauspieler nominiert

Als beste Darsteller sind die deutschen Schauspieler Lars Eidinger im Drama "Sterben" und Franz Rogowski im Sozialdrama "Bird" nominiert. Sie bekommen Konkurrenz von Daniel Craig ("Queer"), Ralph Fiennes ("Konklave") und Abou Sangare in "Souleymane's Story".

Chancen auf den Titel als beste Schauspielerin hat Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton mit Almodóvars "The Room Next Door". Daneben sind Renate Reinsve ("Elternabend"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") sowie Trine Dyrholm und Vic Carmen Sonne für "The Girl with the Needle" nominiert.

Wim Wenders erhält Auszeichnung fürs Lebenswerk

Der Europäische Filmpreis soll am 7. Dezember in Luzern in der Schweiz verliehen werden. Er zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche.