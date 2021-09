Auszeichnungen Deutscher Schauspielpreis für Hofstätter und Boateng

Zuvor hatte der Bundesverband Schauspiel in Berlin bereits die 77 Jahre alte Schauspielerin Cornelia Froboess ("Wenn die Conny mit dem Peter") mit einem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk gewürdigt.

Hofstätter (57) wurde für ihre Rolle im österreichischen Film "Fuchs im Bau" ausgezeichnet. Darin spielt sie eine Lehrerin in einer Jugendhaftanstalt in Wien, deren unkonventionelle Methoden die Gefängnisleitung nerven. Boateng (36) überzeugt in der deutsch-ghanaischen Produktion "Borga". In dem Film spielt er einen jungen Ghanaer, der auf einer Elektroschrott-Müllhalde in Ghanas Hauptstadt Accra aufwächst und für ein besseres Leben in Deutschland zum Drogenkurier wird.