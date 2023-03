Auszeichnungen Die schleimigsten Preise der Saison: Kids' Choice Awards

Zu den Opfern der grünen Masse zählten bei der am Samstagabend in Los Angeles vergebenen Auszeichnung die Schauspielerin Michelle Rodriguez und Schauspieler Chris Pine sowie der Influencer Landon Barker. Die Award-Show ist dafür bekannt, dass die Stars und auch Fans mit grünem Schleim übergossen werden.

Die Hauptpreise in den Kategorien Beste Künstlerin und Bester Künstler gewannen die Pop-Superstars Taylor Swift und Harry Styles. Styles bekam auch eine Trophäe für seinen Hit "As It Was", der als bester Song ausgezeichnet wurde.