Auszeichnungen "Emilia Pérez" räumt beim Europäischen Filmpreis ab

"No Other Land" eines palästinensisch-israelischen Teams wurde als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Er dreht sich um die Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern in den Dörfern von Masafer Jatta südlich von Hebron im Westjordanland.

Wim Wenders erhält Preis fürs Lebenswerk

Der deutsche Regisseur Wim Wenders (79) bekam eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Schauspielerin Isabella Rossellini wurde für ihre Verdienste um den weltweiten Einfluss des europäischen Kinos geehrt.

Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die rund 5.000 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen über viele Preisträgerinnen und Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA.