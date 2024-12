Bester europäischer Schauspieler wurde überraschend Abou Sangare. Er erhielt die Auszeichnung für seine Rolle in "Souleymane's Story" von Boris Lojkine. Dort spielt er einen jungen Mann in Frankreich, der Asyl beantragen will. Die deutschen Schauspieler Lars Eidinger ("Sterben") und Franz Rogowski ("Bird"), die neben Ralph Fiennes und Daniel Craig in der Kategorie "Europäischer Schauspieler" nominiert waren, gingen hingegen leer aus.