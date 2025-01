Nachhaltige Konzepte und regionale Waren im Trend

Fünf Kochhauben sind die höchste Kategorie im "Gault&Millau". In Rot sind sie noch einen Tick besser als in Schwarz. Neu in dieser Rubrik ist das "Jan" in München, das 2023 im Restaurantführer "Guide Michelin" die dortige Top-Wertung von drei Sternen erhielt. Zur Einordnung: Laut Homepage kostet das große "Degustationsmenü" mit sieben Gängen exklusive Getränke 355,00 Euro.

Neu mit fünf - schwarzen - Hauben hat "Gault&Millau" das "es:senz" im oberbayerischen Grassau, das "Lafleur" in Frankfurt am Main und "The Table Kevin Fehling" in Hamburg ausgezeichnet. Als weiteren Trend haben die Fachleute laut Rädeker nachhaltige Konzepte und regionale Waren ausgemacht.