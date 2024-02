Auszeichnungen James Hong an seinem 95. Geburtstag in Hollywood verewigt

In den 1950er-Jahren habe er zum ersten Mal die berühmten Fußstapfen auf dem Hollywood Boulevard besucht und sei damals in den Abdruck von Schauspieler John Wayne getreten. Dessen Füße seien viel größer gewesen, aber nun habe er seinen eigenen Abdruck, freute sich Hong. Der in den USA geborene Sohn chinesischer Einwanderer schaut auf eine lange Karriere zurück. 70 Jahre lang habe er um Rollen gekämpft und sich gegen Stereotype wehren müssen, sagte Hong. So habe er in seinem frühen Hollywoodfilm "Soldier of Fortune" (1955) an der Seite von Clark Gable einen bösartigen Soldaten dargestellt.

Hong, der in Hunderten Produktionen mitwirkte, darunter Filme wie "Chinatown", "Blade Runner", "Atemlos" oder "R.I.P.D.", war zuletzt in dem Oscar-Abräumer "Everything Everywhere All at Once" (2023) zu sehen. Die Regisseure des Action-Hits, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, zollten Hong bei der Zeremonie am Donnerstag Anerkennung. Auch Schauspielerin Lucy Liu (55, "3 Engel für Charlie") hielt eine Ansprache.