Auszeichnungen Nobelpreisträger in Stockholm geehrt

Preiszeremonien am 10. Dezember sind Tradition

Die Namen der Nobelpreisträger waren bereits Anfang Oktober von den jeweiligen Vergabe-Institutionen verkündet worden. Feierlich überreicht werden die Auszeichnungen traditionell immer am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896).

Die meisten der Nobelpreise werden in der schwedischen Hauptstadt Stockholm verliehen, der Friedensnobelpreis dagegen als einziger in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Er ging in diesem Jahr an die japanische Organisation Nihon Hidankyo. Die Graswurzelbewegung von Überlebenden der Atomwaffenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde damit für ihren Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt geehrt.

Neben den Nobelmedaillen erhielten die Preisträger jeweils ein dazugehöriges Nobeldiplom. Außerdem sind die Auszeichnungen mit einem üppigen Preisgeld verbunden: Pro Kategorie beträgt es in diesem Jahr erneut elf Millionen schwedische Kronen - umgerechnet sind das rund 950.000 Euro.