In der Lörracher Straße hat sich laut Polizei am Montag gegen 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben einer 76-jährigen Frau ließ sich ihr Wagen nicht mehr bremsen, sodass sie in einer Kurve von der Albertusstraße in die Lörracher Straße einfuhr und dort frontal mit einem 26-jährigen Radfahrer zusammenstieß. Der Radler stürzte, das Auto kollidierte mit einem Baum. Sowohl der Radler als auch die Seniorin wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.