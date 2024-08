Auto-Kabel Hausen: Komplette Belegschaft soll in neues Unternehmen übergehen

Langfristige Perspektive

Wie es im Statement heißt, wird neben allen weltweiten Auto-Kabel-Standorten auch die komplette Belegschaft mit übergehen. Dies sorge nicht zuletzt auch am Standort in Hausen für eine langfristige Perspektive.

Optimistischer in Zukunft

Tatsache ist, so die Geschäftsführung, dass im Zuge der geplanten Übernahme der Auto-Kabel-Gruppe durch das Baden-Württembergische Unternehmen, das Teil der globalen FIT/Foxconn-Gruppe ist, nun wieder optimistischer in die Zukunft geschaut werden könne. „Unser gemeinsames Ziel ist es, nachhaltiges Wachstum in der Gruppe und somit auch am Standort in Hausen zu ermöglichen“, heißt es.