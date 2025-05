Ein 43-jähriger Rollerfahrer ist am Montagmorgen in Binzen bei einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung. Der Unfall ereignete sich am Sportplatz gegen 8.10 Uhr. Ein 59-jähriger Autofahrer wollte mit dem Fahrzeug nach links am Kanderweg abbiegen und schnitt die Kurve. Dort kollidierte er frontal mit einem Rollerfahrer, der sich an der Einmündung zum Linksabbiegen eingeordnet hatte. Der Rollerfahrer wurden nach links umgeworfen und ein Fuß vom Auto überrollt. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Auf einen Transport ins Krankenhaus wurde vom Rollerfahrer verzichtet, heißt es. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.