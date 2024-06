Auto: Steigender Marktanteil: Zweiter Frühling für Kompaktklasse

SUV-Trend am Ende?

Und gerade angesichts der aktuellen Diskussion um eine Abkehr vom Verbrenner-Aus 2035 in Europa gebe es bei den Kunden viel Verunsicherung, sagt Schwope. "Viele waren noch am Abwarten, wie es mit der Elektromobilität weitergeht. Jetzt kaufen sie doch noch mal einen neuen Golf."

Eine generelle Trendwende zurück zum Kompakten will Schwope darin aber nicht sehen. "Das ist noch einmal ein Zwischenaufbäumen, das letzte Aufbäumen der Kompaktklasse." Am generellen Trend hin zum SUV werde sich dadurch nichts ändern. "Der wird so weitergehen." Wenn auch nicht mehr so rasant wir bisher, glaubt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. "Der Trend zur SUVsierung hat irgendwo auch seine Grenzen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir demnächst 70 Prozent SUVs haben werden." Spürbar sinken werde der Anteil aber auch nicht wieder. "Das kehrt sich nicht wieder um."

Zumindest ein Stück weit könnte auch der Golf zum aktuellen Aufschwung der Kompaktklasse beigetragen haben. In den ersten fünf Monaten 2024 liegt der Marktanteil des Modells mit knapp 4,5 Prozent deutlich über dem des Jahres 2023. So deutlich, dass es rein rechnerisch fast die Hälfte des aktuellen Anstiegs der Kompaktklasse erklärt.

Eine reine Golf-Geschichte ist die Rückkehr der Kompaktklasse aber nicht: Denn vergleicht man mit dem Tiefpunkt 2022, geht nur noch etwa ein Drittel des Anstiegs auf den alten Platzhirsch zurück. Und von früheren Erfolgen, als VW allein in Deutschland zeitweise mehr als 380.000 davon pro Jahr verkaufte, ist der Golf weit entfernt. Selbst wenn man die aktuellen Zahlen auf das ganze Jahr fortschreibt, käme er nur auf etwa die Hälfte.