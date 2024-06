Eine Episode blieben Pläne aus der Finanzkrise 2008/2009, den Autobauer an ein Konsortium aus dem kanadischen Zulieferer Magna und der russischen Sberbank zu verkaufen. Trotz bereits zugesagter staatlicher Überbrückungskredite und fortgeschrittener EU-Untersuchungen sagte GM den Deal in letzter Minute ab und versuchte in der Folge, Opel mit Massenentlassungen gesundzuschrumpfen. Noch 1990 waren bei Opel mehr als 57.000 Menschen beschäftigt, unter anderem wurde dann das Kadett/Astra-Werk in Bochum dicht gemacht.

Rigorose Schrumpfkur

Auch nach der Übernahme durch PSA wurden tausende Jobs abgebaut. Laut IG Metall hat sich die Zahl der Beschäftigten seit 2017 an den verbliebenen Standorten geradezu halbiert. Stellantis nennt zum Jahresende in Rüsselsheim 8300 Beschäftigte, 1100 in Eisenach, 1000 in Kaiserslautern und mehr als 570 in Bochum. Dazu kommen noch 1100 Menschen in den Stellantis-eigenen Vertriebseinheiten.

Es habe in den letzten Jahren "mächtig geruckelt", sagt der Chef des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger. "Der stetige Arbeitsplatzabbau hat zu viel Frust in der Belegschaft geführt. Ich bin mir aber sicher, dass unter dem Dach von GM keine Zukunft für Opel und die Beschäftigten bestanden hätte."

Übernahme durch PSA als Glücksfall

"Opel ist und bleibt eine von vielen Marken im Stellantis-Konzern. Als eigenständiger Autohersteller hätten sie nicht überleben können", sagt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Für Opel bedeute die Zugehörigkeit zum Stellantis-Konzern relative Sicherheit und Anschluss an moderne Technologien. "Sie können so zeitgemäße Autos anbieten."

Sein Kollege Bratzel spricht bei der Übernahme durch PSA von einem "Glücksfall" für Opel. Wenn es gelinge, die Modellentwicklung auf Basis der Stellantis-Plattformen mit attraktivem Design zu verbinden, habe Opel im Zuge der Elektromobilität gute Überlebenschancen.

Die Zukunft: elektrisch

Zum Jubiläum verweist Opel-Chef Florian Hüttl darauf, dass in jeder Fahrzeugreihe mindestens ein rein elektrisches Modell angeboten werde. Mit einem Absatzplus von 15 Prozent ist Opel 2023 so stark gewachsen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Weltweit konnten die Verkäufe auf rund 670.000 Fahrzeuge gesteigert werden, die höchste Zulassungszahl seit vier Jahren.

Die Verkäufe außerhalb Europas zogen um 62 Prozent auf mehr als 100.000 Fahrzeuge an. Auf dem deutschen Heimatmarkt schloss man das Jahr 2023 mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent ab, in Großbritannien und der Türkei sind es sogar 6 Prozent.

Neue Modelle ab 2025 nur noch mit Batterie

Zum Festakt kündigt Huettl einen noch entschiedeneren Kurs hin zur Elektromobilität an: "Ab 2025 wird jedes neue Opel-Modell rein batterie-elektrisch sein. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Ziel des Stellantis-Konzerns, bis 2038 CO2-neutral zu sein. Wir liefern deutsche Ingenieurskunst für alle. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die wir natürlich fortschreiben wollen - bis 2030 und deutlich darüber hinaus."

Dazu passt allerdings nicht, dass die Stellantis-Beteiligung ACC gerade das geplante Batteriewerk am Opel-Standort Kaiserslautern mit rund 2000 Arbeitsplätzen auf Eis gelegt hat. Als Grund wird die schwache Nachfrage nach E-Autos im europäischen Markt genannt.

Dudenhöffer sieht die Opel-Zukunft etwas problematischer: "Stellantis hat langfristig das Problem, dass sie auf dem chinesischen Markt keine Rolle spielen." Schon 2030 würden die dortigen Stückzahlen die zusammengefassten Märkte der USA und Europa übertreffen. "Wer nicht in China ist, ist eigentlich nicht im Autogeschäft." Stellantis hat sich daher beim chinesischen Autobauer Leapmotor eingekauft, der schnell billige E-Modelle ins Konzern-Portfolio bringen kann.