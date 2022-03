Auto- und Industrieproduktion Schaeffler setzt wegen Ukraine-Krieg Prognose für 2022 aus

Krieg in der Ukraine Russland: Neue Feuerpause in Kraft - Korridore geöffnet

In der Ukraine sind nach russischen Angaben in mehreren Städten Fluchtkorridore eingerichtet worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj verspricht, in Kiew zu bleiben. Das Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.