Von vier aufgebrochenen Autos berichtet die Polizei. Vermutlich in der Nacht auf Freitag schlug ein Unbekannter ein Fenster auf der Beifahrerseite ein, um ins Innere eines grauen Toyotas zu gelangen. Der Unbekannte durchsuchte einen Rucksack und eine Geldbörse. Aus dieser wurden etwa 30 Euro entwendet. Der Toyota stand in einem Carport am Bandweg.