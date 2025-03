Wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ist gegen einen 23-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei hatten den pakistanischen Tatverdächtigen in der Nacht zum Dienstag in Begleitung von zwei ebenfalls pakistanischen Staatsangehörigen im Alter von 16 und 37 Jahren am Grenzübergang Rheinfelden- Autobahn kontrolliert. Die Personen sollen nicht über die zur Einreise notwendigen Dokumente verfügt haben, heißt es im Bericht der Behörde. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 23-Jährige die beiden pakistanischen Staatsangehörigen gegen Bezahlung durch Deutschland nach Frankreich schleusen wollte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde durch das Amtsgericht Lörrach die Untersuchungshaft gegen den 23-Jährigen angeordnet. Er wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Beim Einschleusen von minderjährigen unbegleiteten Ausländern handelt es sich laut Mitteilung um einen Verbrechenstatbestand mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. Der 16-Jährige war im Schengener Informationssystem (SIS) durch Italien als vermisster Minderjähriger ausgeschrieben. Er wurde in Gewahrsam genommen und in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Der 37-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen in die Schweiz zurückgewiesen.