Ingolstadt - Audi hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn eingefahren. Im laufenden Jahr rechnet die Ingolstädter Volkswagen-Tochter dank voller Auftragsbücher mit deutlich mehr Autoverkäufen und Umsatz, aber einer sinkenden Gewinnmarge. Höhere Material-, Rohstoff- und Lohnkosten und ein geringerer Anteil sehr profitabler Oberklassefahrzeuge an den Verkaufszahlen sorgten für Gegenwind, sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger am Donnerstag in Ingolstadt.