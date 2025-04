Autobauer unter Druck: Ford möchte Teile seines Kölner Werks verkaufen

Ende 2024 war bekanntgeworden, dass Ford in Deutschland 2900 Stellen binnen drei Jahre abbauen möchte, derzeit sind es noch mehr als 12.000 Stellen in Köln. Die Firma ist unter großem Druck. Ford hat seinen Kölner Standort in den vergangenen Jahren zwar mit einer Milliardeninvestition auf Elektrokurs gebracht, doch das Geschäft mit den beiden neuen Stromer-Modellen läuft schleppend.

Die Deutschlandtochter des US-Konzerns schrumpft personell schon seit Jahren, Ende des vergangenen Jahrzehnts hatte die Firma in Köln noch knapp 20.000 Beschäftigte in der Domstadt. Die Fläche des Werks blieb gleich groß.