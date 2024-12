Autobranche: Autohandel macht weniger Umsatz - aber Werkstätten legen zu

Wiesbaden - In der Krise der deutschen Autoindustrie muss auch der Handel mit Kraftwagen Umsatzeinbußen hinnehmen. Von Januar bis September sank der Erlös der Händler preisbereinigt um 1,3 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Kfz-Werkstätten in Deutschland machten dagegen in den erst neun Monaten preisbereinigt 2,5 Prozent mehr Umsatz.