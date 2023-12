Autoindustrie: Scholz bei BMW: Unser Land wird das schaffen

BMW-Chef Oliver Zipse enthielt sich eines Kommentars zur Tagespolitik, gab Scholz jedoch vielsagende Worte auf den Weg: "Transformation ist immer gleichzeitig", sagte der Manager. "Heute daran arbeiten, was die Zukunft ist, und Altes in Neues zu überführen, also alles gleichzeitig. Und es ist eben nicht, und das ist unser Verständnis, etwas zu versprechen, was man gar nicht halten kann." Konkret kündigte Zipse an, dass im Münchner Stammwerk bis spätestens 2030 ausschließlich Elektroautos produziert werden sollen.