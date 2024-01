Autoindustrie: Umfrage: Wachstumserwartung von Automanagern trübt sich ein

Lörrach – Weiler OB-Kandidatin „Interessenkonflikt“: Diana Hartwig wird nicht CDU-Vorsitzende

Vollkommen überrascht worden ist der Lörracher CDU-Stadtverband von der Kandidatur der eigentlich als neue Vorsitzende vorgesehenen Diana Corinne Hartwig, die nun Oberbürgermeisterin in Weil am Rhein werden will. Kurzerhand wurden personelle Konsequenzen gezogen.