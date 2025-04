Autoindustrie: Volkswagen startet mit Verkaufsplus ins neue Jahr

Vor allem die bisher schwächelnde Pkw-Marke VW machte Boden gut. Bei der Kernmarke, auf die mehr als die Hälfte aller Verkäufe entfällt, ging es im ersten Quartal um gut 5 Prozent nach oben, auf gut 1,1 Millionen Fahrzeuge. Bei Audi gingen die weltweiten Auslieferungen dagegen um 3,4 Prozent auf rund 383.400 Fahrzeuge zurück, bei Porsche sogar um fast acht Prozent auf 71.500.

Deutlich nach unten ging es konzernweit in China, wo VW noch 644.000 Autos auslieferte, gut sieben Prozent weniger als vor einem Jahr. Zuwächse im Rest der Welt konnten das aber mehr als ausgleichen. In Europa ging es um 3,7 Prozent nach oben. In den USA zog der Absatz sogar um 6,2 Prozent an. Experten sehen darin Vorzieheffekte wegen der neuen Autozölle von US-Präsident Donald Trump, die seit Anfang April gelten.