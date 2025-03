Autoindustrie: VW startet wegen der US-Zölle Notfallplan - Appell an Trump

Der Konzern ergreife Sofortmaßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung in den USA, "während wir die notwendigen Anpassungen der Produktion und der Importe prüfen". Ziel sei es, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten.

Hintergrund sind die von US-Präsident Donald Trump in Kraft gesetzten Zölle gegen Mexiko. VW betreibt dort in Puebla ein großes Werk, das auch Modelle für den US-Markt produziert. Weitere US-Modelle fertigt VW direkt in den USA in seinem Werk in Chattanooga, bezieht aber auch dort Komponenten aus Mexiko, die nun ebenfalls mit Zöllen belegt werden.