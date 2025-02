Die Insolvenz von Autokabel hatte Hausen und die Umgebung in Atem gehalten. Lange war unklar, wie es mit dem Unternehmen und insbesondere dem Werk im Wiesental weitergeht. An dem Hausener Standort sind etwas mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigt, 260 im Werk, dann noch weitere im „Headquarter“. Dann im Sommer 2024 die erlösende Nachricht: Die FIT Voltaira Group, ihrerseits Teil des taiwanesischen Unternehmens Foxconn, übernimmt Autokabel mit seinen neun Standorten in sieben Ländern.