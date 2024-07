Tröten, Hupen, Heiterkeit: Auch in Schopfheim dauerte es nach dem Abpfiff des Achtelfinals am Samstagabend um 23.19 Uhr nur wenige Minuten, bis die Straßen in der Innenstadt sich mit Fans füllten. Neben zahlreichen Passanten waren vor allem motorisierte Deutschlandfans unterwegs – die Autos voll besetzt, die Flagge aus Fenster oder Dachluke wehend – und in jedem Fall die Hand auf der Hupe. In der Spitze waren etwa 200 Fahrzeuge im Korso unterwegs, schätzt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Beamten indes setzt dem laut-fröhlichen Geschehen zumindest in der Innenstadt bald ein Ende: Gegen 23.45 Uhr stellten sich die Beamten mit Blaulicht und -Fahrzeug an der Ecke Hauptstraße/Hebelstraße buchstäblich quer, um die Hauptroute des Korsos am Marktplatz vorbei zu blockieren und den Verkehr auf andere Straßen zu drängen. „Es waren viele Fußgänger unterwegs, dazu der Korso, auch im Begegnungsverkehr“, nennt Polizeisprecher Thomas Batzel auf Nachfrage als Grund für den Polizeieinsatz. Gegen Gegen Mitternacht – etwa 40 Minuten nach Abpfiff – sollen immer noch 50 Autos unterwegs gewesen sein; wenig später hatte sich der Auto-Aufruhr dann aber gelegt. Die meisten Fußgänger hatten da –zumal angesichts des zwischenzeitlich einsetzenden Regens – längst das Feld geräumt .