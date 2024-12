Nach der vierten Verhandlungsrunde am vergangenen Montag hatten beide Seiten erstmals von konstruktiven Gesprächen berichtet. Inhaltlich liege man aber noch weiter auseinander. Anders als bei den vorigen drei Runden treffen sich beide Seiten dieses Mal nicht in Wolfsburg, sondern in einem Hotel in Hannover. Die Verhandlungen am Stammsitz waren zuletzt von Protesten und Warnstreiks begleitet worden.