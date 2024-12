In Teilnehmerkreisen ist von zähen Verhandlungen die Rede. Bereits in der vorherigen Nacht zum Dienstag hatten beide Seiten verhandelt und die Gespräche dann am Mittwoch nach einer Pause am frühen Nachmittag fortgesetzt.

Seit Montag ringen Vertreter von Volkswagen und IG Metall in Hannover um eine Lösung im Streit um Lohnkürzungen, Werkschließungen und Entlassungen. Beide Seiten hatten zuvor den Wunsch geäußert, vor Weihnachten zu einer Einigung zu kommen. Rund 70 Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaft haben sich für die inzwischen fünfte Tarifrunde in einem Hotel in Hannover einquartiert.