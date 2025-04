Automesse in Shanghai So tickt Chinas Automarkt

Wie geht es deutschen Autoherstellern aktuell in China?

Die deutschen Hersteller verlieren seit Jahren an Boden: Volkswagen, aber auch deutsche Premiummarken wie Mercedes, BMW und Porsche kämpfen mit Problemen, da einheimische Elektro-Newcomer aggressiv Marktanteile gewinnen. Die deutschen Marken versuchen, sich mit Anpassungen dagegenzustemmen: Sie investieren verstärkt vor Ort und bringen Modelle heraus, die speziell auf chinesische Kunden zugeschnitten sind. Die VW-Tochter Audi geht dabei so weit, eine eigene neue Marke einzuführen mit dem Namen in Großbuchstaben und ohne die vier Ringe.

Dennoch ging der Abwärtstrend im ersten Quartal weiter: Die BMW Group verlor in China gut 17 Prozent Absatz, die Pkw-Sparte von Mercedes-Benz rund 10 Prozent und Volkswagen auf Konzernebene gut 7 Prozent. Dabei hängen alle drei deutlich von China ab. Bei Volkswagen machte der Markt auf Konzernebene mit 644.000 Autos rund 30 Prozent der Auslieferungen aus, bei Mercedes waren es im Pkw-Bereich 34 Prozent und bei BMW auf Konzernebene mit 155.000 trotz des starken Rückgangs immer noch gut 26 Prozent.

Warum sind E-Autos in China so beliebt?

Elektroautos sind in China deutlich verbreiteter als in Deutschland. China fördert die Elektromobilität seit Jahren durch staatliche Subventionen, Steuererleichterungen und Vorteile bei der Zulassung, wodurch der Anteil von Elektrofahrzeugen an den Neuwagenverkäufen im vergangenen Sommer erstmals über 50 Prozent stieg. Zudem bieten chinesische Hersteller eine breite Palette an günstigen Modellen an, die teilweise weniger als 10.000 Euro kosten. In Deutschland hingegen sind Elektroautos oft teurer, und der Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie politische Maßnahmen verlaufen langsamer oder werden nicht durchgehalten.