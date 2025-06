Autorin: Schweizer Schriftstellerin Gertrud Leutenegger gestorben

Schwyz - Die Schweizer Schriftstellerin Gertrud Leutenegger ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 76 Jahren in Schwyz in der Schweiz, wie der Suhrkamp Verlag auf Nachfrage mit Bezug auf ihre Tochter bestätigte. Leuteneggers Werk, das neben Prosa auch Lyrik umfasst, wurde mehrfach ausgezeichnet. 2010 wurde sie in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt berufen.