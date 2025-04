Ein spektakulärer Autounfall ereignete sich an Karfreitag kurz nach 17 Uhr auf der L 146 kurz hinter Rohmatt. Ein mit drei Personen besetztes Auto geriet in Fahrtrichtung Todtmoos von der Fahrbahn ab, wurde von der Stützwand abgewiesen und landete auf der Fahrerseite zum Stehen, berichtet die Zeller Feuerwehr. Die Insassen waren im Fahrzeug eingesperrt, jedoch nicht eingeklemmt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Zell und Mambach legten das Fahrzeug mit Hilfe einer Leiterkonstruktion gegen die Stützwand und sicherten es gegen Wegrutschen. „Alle drei Personen konnten zügig gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden“, heißt es weiter. Während der Rettungsmaßnahmen war die L 146 voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort, zudem der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie eine Polizeistreife.