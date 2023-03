Autozulieferer Schaeffler zieht es stärker nach China und in die USA

"Es gibt global unterschiedliche Regulierungsansätze. Der sehr akzentuierte Inflation Reduction Act in den USA könnte zu einem Umdenken auch in Europa führen", sagt Rosenfeld. "Wir wollen ganz bewusst die Chancen, die wir in Amerika haben, nutzen."

In China wolle Schaeffler künftig "mehr selbst machen", sagt Rosenfeld. "Ein Rückzug aus China ist für Schaeffler keine Alternative", betont er. China stehe derzeit für einen Anteil am Umsatz von 23 Prozent, Amerika für 22 Prozent. Rosenfeld sieht in beiden Fällen Luft nach oben, gerade bei der E-Mobilität. "Die Investitionen gehen dahin, wo die Zukunfts-Wachstumschancen sind", sagt er. Die USA böten da im Moment bessere Chancen als Europa.