AWO im Kreis Lörrach: Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft

Berichte von der Basis Die Delegierten berichteten aus ihren Ortsvereinen. Alle Ortsvereine betreiben eine Begegnungsstätte. Schon dabei zeigte sich, wie unterschiedlich die einzelnen Kommunen Zuschüsse leisten. Einmal wurden die kompletten Mietkosten übernommen, ein anderes Mal waren alle Zuschüsse gestrichen worden. Im Ortsverein Weil am Rhein- Haltingen werden Gymnastik für Senioren, ein Seniorentag, Spielenachmittage, eine Skatrunde oder Sommeraktionen angeboten. Im Ortsverein Maulburg-Steinen gibt es regelmäßig Seniorennachmittage, Ausflüge oder Kinderferienprogramme. Dies können nur einige Beispiele der verschiedenen Aktivitäten sein.

Der Name Aus dem Kreis der Delegierten kam die Anregung, das Wort „Arbeiter“ aus der Bezeichnung „Arbeiterwohlfahrt“ zu streichen. Mit „Arbeiter“ fühlten sich die meisten Menschen heute nicht mehr angesprochen. Dieser Vorschlag stieß bei den anderen Delegierten auf wenig Resonanz.

Ehrungen Bisher wurden Mitglieder nach 50 Jahren in der AWO geehrt. In diesem Jahr waren dies Heike Röckel (OV Lörrach – etliche Jahrzehnte im Vorstand), Heinz Hofmaier (OV Weil am Rhein), Eva Lukasch (OV Rheinfelden) sowie Ewald Waibel, Ursula Kühl und Hans Ruf (alle OV Maulburg-Steinen). Ina Pietschmann regte an, die Ehrung künftig bereits nach 40 Mitgliedsjahren auszusprechen. Eine Forderung hatte die Vorsitzende Hannelore Nuß noch: „Das soziale ehrenamtliche Engagement muss mehr wertgeschätzt werden“.