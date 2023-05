AWO-Projekt in Schwörstadt Im Garten wachsen schon die ersten Bäume

Wie Nuß betonte, würden noch Ehrenamtliche gesucht, die den Garten mitgestalten. Auch weitere Spenden seien willkommen. Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat sagte, für die Naturpark-Schule biete der Garten eine weitere Möglichkeit für die Kinder, die Natur aktiv und hautnah in ihrer Heimat zu erleben. Mit der Ausrichtung auf ein „Grünes Klassenzimmer“ passe er genau in das Konzept und stehe neben Kindergärten und Schulen auch Tagesmüttern, Familien, Senioren offen. Eine Chance für den Einstieg in die Arbeitswelt biete dieses stigmatisierungsfreie Projekt, sagte Michael Rimkus, Bereichsleiter im Jobcenter Lörrach.