Ein Auto ist am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 317, kurz nach der Gemarkungsgrenze zu Schopfheim, in Brand geraten. Die Fahrzeuginsassen bemerkten eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum, hielten auf der Bundesstraße an und verließen das Auto, berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Ford schon vollständig in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Während den Löscharbeiten musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Der Pkw brannte komplett aus. Durch das Feuer sei auch der Fahrbahnbelag beschädigt worden, heißt es weiter. Das Auto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Verletzt wurde niemand.