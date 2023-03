Baby-News Michelle Hunzikers Tochter Aurora ist Mutter geworden

Noch Ende Februar sagte Hunziker in einem Interview der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera", dass sie es kaum erwarten könne, Großmutter zu werden. "Ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen, ich nehme ihn mit zum Skilaufen, zum Sport, ich habe noch so viel Energie", sagte die Schweizerin damals. Mit nur 19 Jahren Altersunterschied zu ihrer Tochter habe sie die Schwangerschaft von Aurora noch intensiver erlebt - fast schon wie "eine vierte Mutterschaft".